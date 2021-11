Nel post partita di Italia-Svizzera Leonardo Bonucci analizza così il pareggio: "Nel primo tempo abbiamo subito il loro possesso palla, poi siamo cresciuti ma potevamo fare di più. Con l'Irlanda del Nord avremmo comunque dovuto vincere - ha detto a Rai Sport - fa parte della nostra filosofia: non andremo certo pensando di gestire la partita, ma vogliamo vincere e qualificarci al Mondiale. Sono sicuro che tutte le nazionali si impegneranno al massimo, noi dobbiamo andare a Belfast e fare il nostro gioco. Determinati e senza fretta".



L'ANALISI - "Oggi abbiamo subito due tiri in porta e in un'occasione non abbiamo avuto cattiveria, ma fa parte del gioco. Jorginho? E' il nostro rigorista, continuerà ad esserlo. Quattro mesi fa ci ha portato in finale col rigore contro la Spagna. Succede a tutti di sbagliare, ma dobbiamo andare oltre e pensare alla prossima partita".