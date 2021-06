Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, parla in tv dopo la vittoria sulla Turchia: "E' la prima di un lungo percorso. Piedi per terra, entusiasmo sì ma grandissima umiltà. Le partite sono ravvicinate, le squadre ci conosceranno sempre di più, ma dobbiamo essere consapevoli che con quello messo in campo stasera ce la giochiamo. Dobbiamo tenere i piedi per terra, lo abbiamo detto dentro gli spogliatoi: testa leggera, cuore caldo. Mettercela tutta. Con la gente intorno è tutto un altro sport, tutto un altro calcio. Adesso recuperiamo e cancelliamo quello che abbiamo fatto. Prendiamo le cose positive, per trovare nuove energie".