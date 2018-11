Il fenomeno eSports torna a crescere anche in Italia, con i pro-gamers sempre più protagonisti e sotto la luce dei riflettori. Tra questi spiccano soprattutto i 'nostri' Mkers e Mattia 'Lonewolf' Guarracino, video-editorialisti di Calciomercato.com: il Team Mkers si rafforza ulteriormente su Fifa 19, dove è stata inserita la divisa ufficiale del team (disponibile su Ultimate Team), mentre Lonewolf, oltre a essere stato telecronista di eccezione a 'Quelli che il calcio' su Rai 2 per Sampdoria-Torino, ha lanciato un corso per insegnare ai giovani videogiocatori come diventare dei professionisti.