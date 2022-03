Brutte notizie per Mancini e per l'Italia. Il calciatore Giovanni Di Lorenzo, dopo i controlli clinici effettuati questa mattina a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare della Nazionale e farà quindi subito ritorno al club di appartenenza per le cure del caso. Di Lorenzo si era fatto male ieri durante Napoli-Verona dopo uno scontro con Silvestri. Il comunicato del Napoli, arrivato nel post partita, parlava di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro.