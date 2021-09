Le pagelle di Italia-Bulgaria, gara di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar



ITALIA



Donnarumma 6 - Non ha colpe per il gol preso, per il resto interviene poco e niente.

Florenzi 5 - Troppo leggero in occasione del pareggio bulgaro: lascia andare Despodov che poi fa l'assist decisivo.

(dal 64' Toloi 6 - Sale più di Florenzi, ma la spinta sulla fascia non è nelle sue corde).

Bonucci 6 - Guida la difesa e prova a impostare quando Jorginho è marcato.

Acerbi 5 - Sbaglia la marcatura sul gol del pareggio della Bulgaria. Iliev lo anticipa e infila Donnarumma.

Emerson 5,5 - In difesa non ci sono pericoli, ma spinge troppo poco sulla sua fascia.

Barella 6 - Ci prova più volte da fuori, quantità e qualità per l'Italia di Mancini.

(dal 64' Cristante 6 - Sostanza per il centrocampo azzurro, fa quello che può).

Jorginho 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, riceve palloni e cerca di verticalizzare.

Verratti 5 - Troppo nascosto dal gioco, non è in giornata e si vede.

Chiesa 6,5 - Segna al Franchi, sotto gli occhi dei suoi ex tifosi e del papà Enrico. Serata da applausi, è lui a sbloccare la gara al 16' con un sinistro preciso.

Immobile 5 - Spesso lontano dal gioco, viene chiuso dalla gabbia di difensori bulgari e quando prende palla è senza idee.

(dal 73' Raspadori sv)

Insigne 6,5 - E' uno dei più attivi lì davanti, cerca spesso il guizzo e la giocata decisiva.

(dal 73' Berardi sv).

Mancini 5,5 - Non è la stessa Italia che ha vinto l'Europeo. Mancano idee e gioco, l'unico guizzo è arrivato da Chiesa.

Georgiev 6Hristov A. 6Antov 5,5Hristov P. 5Nedyalkov 6,5Kostadinov 6,5Vitanov 6(dal 75' Malinov sv)Yankov 6(dal 57' Chochev 5,5)Despodov 6(dal 75' Kirilov sv)Iliev 6,5(dal 70' Krastev sv)Yomov 5,5(dal 46' Delev 6)Ct: Petrov 6,5.