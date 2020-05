Buon debutto per la eNazionale di Fifa 20 targata Monza: i due player Raffaele 'Er_caccia98' Cacciapuoti e Simone 'Figu7rinho' Figura su PlayStation 4 e Marco Tactual Strange' Paolicelli su Xbox One hanno chiuso al secondo posto nella 3 eNations Friendly Cup contro Israele e Polonia.



Il comunicato della Figc:



Esordio positivo per la eNazionale TIMVISION di FIFA 20, l’ultima nata tra le squadre azzurre che ha fatto il suo debutto online nella ‘3 eNations Friendly Cup’. Il torneo amichevole, disputato su Play Station 4 e Xbox, ha visto gli Azzurri confrontarsi con Israele e Polonia in un triangolare combattuto e ricco di colpi di scena.



L’Italia è partita forte, battendo 6-3 Israele grazie ai successi per 3-1 di Marco ‘TactualStrange’ Paolicelli sulla piattaforma Xbox e alla vittoria per 3-2 del player del Monza Calcio Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti su Play Station 4. Dopo il pareggio per 2-2 tra Israele e Polonia, gli Azzurri sono stati sconfitti di misura (2-3) dai polacchi nell’ultimo incontro, chiudendo così al secondo posto il primo torneo della loro giovane storia: decisivo il successo per 2-1 di ‘Damie’ su Simone ‘Figurinho’ Figura su Play Station 4, mentre poco prima si era chiusa sull’1-1 la sfida su Xbox tra Marco ‘TactualStrange’ Paolicelli e ‘Furman’.



I risultati della ‘3 eNations Friendly Cup’



ITALIA-Israele 6-3 (3-1 su Xbox e 3-2 su PS4)

Israele-Polonia 2-2 (2-0 su Xbox e 0-2 su PS4)

ITALIA-Polonia 2-3 (1-1 su Xbox e 1-2 su PS4)



Classifica: Polonia 4 punti, ITALIA 3, Israele 1