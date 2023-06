Il difensore dell'Italia Alessandro Buongiorno ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League.



Che debutto è stato?

"E' stata una grande emozione, esordendo in una partita in cui abbiamo dato tutto e giocato bene soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere botta e a soffrire. Sono contentissimo per me ma più per la vittoria della squadra".



Ci hai messo poco ad entrare nel meccanismo della squadra.

"Credo di riuscire ad adeguarmi nella difesa a 3 e a 4. Sono stati importantissimi i compagni, per aiutarmi e per darmi dei consigli. Ringrazio anche loro e sono contento".



Primo tempo più di qualità, secondo tempo di grande fase difensiva.

"Loro nel secondo tempo sono più stati aggressivi, ma siamo riusciti a rimanere compatti e abbiamo portato a casa il risultato".



Mancini dice che possiamo giocarcela per vincere il Mondiale: tu vedi il potenziale giovane, si cui fai parte anche te?

"Assolutamente, lo vedo negli allenamenti tutti i giorni e nel rapporto tra compagni. Sono arrivato in punta di piedi, ma ho trovato un gruppo spettacolare e la vittoria di oggi è arrivata per questo".



Quanto è importante portare in Nazionale giovani cresciuti nelle selezioni giovanili?

"Importantissimo, perché respiri la Nazionale e tutto il percorso che parte dalle giovanili".