Ieri sera la Nazionale Femminile si è ritrovata a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei due test contro l’Islanda, che si disputeranno sabato 10 e martedì 13 aprile allo stadio ‘Enzo Bearzot’, uno dei 4 campi da gioco presenti all’interno del Centro Tecnico Federale.attualmente in quarantena dopo l’accertamento di un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra neroverde,ha deciso di escluderle dalla lista delle convocate. Al loro posto sono state chiamatePer la centrocampista giallorossa, classe 2000, si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore.L’elenco delle convocatePortieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Angelica Soffia (AS Roma);Attaccanti: Agnese Bonfantini (AS Roma), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini (AS Roma).Il programmaMartedì 6 AprileOre 10 AllenamentoOre 16 AllenamentoMercoledì 7 AprileOre 10 AllenamentoOre 16 AllenamentoGiovedì 8 AprileOre 16 AllenamentoVenerdì 9 AprileOre 10 AllenamentoOre 16 AllenamentoSabato 10 AprileOre 10 AllenamentoOre 16 Gara di allenamento Italia-IslandaDomenica 11 AprileOre 10 AllenamentoOre 16 AllenamentoLunedì 12 AprileOre 15.15 Conferenza Stampa CT e CapitanoOre 16 AllenamentoMartedì 13 AprileOre 16 Gara Italia-Islanda