. Luogo che non evoca certo piacevoli ricordi vista l’eliminazione del 1958, Mondiale di Svezia, il primo a cui gli azzurri non parteciparono.Prima di quanto è stato e sarebbe potuto essere, meglio dire ciò che resta da fare:E’ vero, infatti, che abbiamo una differenza reti di più 2, migliore di quella dei nostri avversari, ma è altrettanto vero che gli elvetici ai bulgari ne possono rifilare anche quattro. Sarà, dunque, fondamentale fare un gol in più eScottati, come siamo stati, dalla Svezia quattro anni fa, sarebbe il caso di evitarli, ma se accadesse non saremmo ancora eliminati, solo rimandati alla prossima primavera.Perché, esattamente come all’andata, l’occasione era propizia e non abbiamo saputo coglierla alla fine di una partita sofferta (il primo tempo è stato tutto dei nostri avversari) e scorbutica in cui, ma il modo, quello, non avrebbe dovuto essere diverso da un tiro da fuori, un calcio di punizione o un rigore.che, a sua volta, aveva preso il posto di Belotti al 58’.affinché andasse a rivedere l’accaduto. Nove volte su dieci, quando un arbitro si sottopone al Var modifica la sua prima decisione e così è stato anche per Taylor.Visti i risultati recenti (errori con l’Inghilterra all’Europeo e a Basilea proprio contro la Svizzera) probabilmente sì. E, forse, al c.t. l’idea deve essergli passata per la mente se è vero, come è vero, che, bravissimo nel Sassuolo e non solo. Certo tanti altri in campo non ce n’erano perché, poco prima, era uscito Insigne, un altro che nella sua squadra il rigorista lo fa.Detto che, a posteriori, tutti possono dire tutto, anche le nequizie più vergognose perché non motivate e non bisognose della prova provata,(assist di Okafor sfuggito ad Acerbi), ma avrebbe potuto raddoppiare almeno tre volte: con un tiro a giro dello stesso Okafor, un’altra conclusione di Shaqiri e un colpo di testa di Schar, parato in due tempi da Donnarumma., quasi inesistenti, quando gli svizzeri portavano molti uomini all’interno dell’area italiana.Il predominio elvetico è stato interrotto, del tutto occasionalmente, prima da une poi da una conclusione, anche questa a giro, di Chiesa.La Svizzera, ben lungi dall’attendere per ripartire, ha fatto la partita fino all’intervallo ed è apparso come la manna dal cielo il pareggio - anch’esso convalidato dopo consulto al Var - die che sembrava aprire, nella ripresa, tutta un’altra partita.Se nel caso dei centrocampisti nulla è cambiato (a parte che Tonali è parso più in palla), in attaccoDi occasioni vere e proprie solo una (tiro di Insigne, deviato, e salvato da Sommer con una parte poco commendevole del corpo), ma di certo c’è stata maggiore brillantezza, un ritmo più alto, maggiore precisione e la capacità di mettere la Svizzera quasi completamente nella propria metà campo.Di Chiesa, tra l’altro, l’ultimo tiro (anch’esso alto) prima del rigore.L’Italia, che ha chiuso con in campo Cristante (per Barella), Raspadori (per Insigne) e Calabria (per Emerson) ha il fiato corto.IL TABELLINO:Italia-Svizzera 1-1Marcatori: 12' Widmer, 36' Di Lorenzo.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80' Calabria); Barella (69' Cristante), Jorginho, Locatelli (58' Tonali); Chiesa, Belotti (58' Berardi), Insigne (80' Raspadori). CT. Mancini.SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez (68' Garcia); Freuler, Zakaria; Steffen (69' Imeri), Shaqiri (79' Sow), Vargas (86' Zeqiri); Okafor (79' Frei). CT. Yakin.Arbitro: Taylor (Inghilterra).