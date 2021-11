da prima nel gruppo C davanti alla Svizzera ( LEGGI COME ) insieme alle vincitrici degli altri nove gironi europei.- Invece se lunedì sera le cose dovessero andare male, gli Azzurri dovranno passare dai: non più una sfida andata e ritorno a campi invertiti come l'ultima volta con la Svezia nel 2017, ma- Oltre alle 10 seconde classificate nei gironi, ci saranno anche le due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di Uefa Nations League 2020/21 che non abbiano raggiunto direttamente la fase finale come vincitrici dei gironi e non si siano già qualificate per gli spareggi come seconde nelle qualificazioni europee.- Venerdì 26 novembre ci sarà il sorteggio e le migliori sei (per punti in classifica, differenza reti, gol fatti, gol segnati in trasferta, numero di vittorie e numero di vittorie in trasferta considerando solo i risultati ottenuti con le prime 5 in classifica dei gironi) delle 12 squadre giocheranno la. Poi ci saranno una tra; una tra; una tra; una tra; una trae Galles; una tra; una tra; una tra; una tra; più, al momento le migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di Uefa Nations League 2020/21 che non si sono ancora qualificate al Mondiale o ai playoff).