Dopo la vittoria di Amsterdam, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo preparato bene la partita, siamo reduci da due anni di grande livello. Dopo tanti mesi e un'estate strana post-lockdown non era facile ricominciare. Abbiamo vinto da grande squadra, probabilmente meritavamo qualche gol in più".



SUL RITORNO - "Spesso ci si allena sui campi ridotti, mi mancava giocare sul campo grande. Sono felice di essere tornato, era destino tornassi in un appuntamento così importante dopo l'equivoco di martedì. Samo in testa con merito".



SU ZANIOLO - "Ci dispiace per Zaniolo, aspettiamo gli esami e speriamo non sia quello che tutti temono. Incrociamo le dita per lui".