Il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, ha voluto usare un post pubblicato sul proprio profilo linkedin per celebrare la ripartenza della Nazionale, facendo però capire ufficialmente il suo addio all'Italia.



IL MESSAGGIO - "Questa sera ci aspettavamo di disputare un'altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo. Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi.Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre. E questi ragazzi potranno scrivere altre pagine importanti della storia del calcio italiano e farci vivere ancora quelle emozioni che abbiamo avuto la fortuna di provare la scorsa estate. Sempre e comunque FORZA AZZURRI".