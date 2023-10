Ultimo allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che dopo pranzo partiranno per Bari, dove domani sera affronteranno Malta nel primo impegno di questa finestra internazionale sulla strada verso Euro 2024. Alla seduta di rifinitura ha preso parte anche Stephan El Shaarawy, che questa mattina aveva raggiunto il gruppo azzurro dopo essere stato convocato da Luciano Spalletti. Alle 19.15, allo stadio ‘San Nicola’ di Bari si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia, a cui prenderanno parte il Ct e il capitano Gianluigi Donnarumma.



CHIESA TORNA A CASA - Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. Federico Chiesa invece farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley. Il gruppo azzurro si ritroverà poi al completo a Coverciano già da domenica: subito dopo la sfida contro Malta, la squadra farà infatti rientro a Firenze.



ITALIA-MALTA A BARI - Si va verso il tutto esaurito al ‘San Nicola’: sono oltre 53.000 i biglietti venduti per il match tra Italia e Malta. Si ricorda che l’accesso dei bambini allo stadio sarà consentito soltanto dietro presentazione di un regolare titolo di accesso.