, giocatore dellae della, sta parlando in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli Azzurri stanno preparando le due sfide di qualificazione all'Europeo contro Grecia e Bosnia.- "Ho letto stamani"

MERCATO - "Fanno piacere gli interessamenti degli altri club, ma sono concentrato sulla Nazionale. Non ho parlato con la Fiorentina"

FUTURO - "Adesso ci aspettano due partite importanti in A e poi in U-21"

STAGIONE - "Sono migliorato nel rendimento realizzativo, sono mancati i gol in Serie A, potevo farne di più. Starà a me migliorare"



EUROPEO U21 - "Sarebbe bello aprire un ciclo, nel 2004 la vittoria fu di buon auspicio per la vittoria del Mondiale 2006, conosciamo bene Di Biagio e sappiamo cosa ci chiede. Saremo pronti per questo Europeo"



ESTATE ROVENTE - "Il telefono che squilla? L'ho messo in modalità aereo (ride, ndr)"



NAZIONALE - "Proveremo a vincere con tutte le forze che abbiamo" SFIDA ALLA GRECIA - "Mi sto allenando con grandi campioni, poi sarà il mister a decidere. Mi farò trovare pronto se il mister mi farà scendere in campo dal primo minuto. Contro la Grecia sarà difficile, è uno degli avversari più ostici del nostro girone"



BANDIERE NEL CALCIO - "Ogni calciatore fa il proprio percorso e fa le proprie scelte. Per quanto riguarda me, non penso a queste cose ma alla Grecia"



PAROLE PERCASSI - "Non le avevo lette, lo ringrazio per il complimento. Ormai è acqua passata, il resto è finito all'episodio di settembre"



SOGNI - "Alzare la Coppa del Mondo, magari un giorno ci riuscirò"