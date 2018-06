Federico Chiesa, esterno offensivo dell'Italia, parla dopo il ko contro la Francia. Queste le sue parole a Rai Uno: "Siamo sull'ottima strada, sarà una grande squadra per il futuro. Una partita che serve per migliorare i nostri errori. Io sono a disposizione del mister, appena mi ha chiamato in causa ho dato il massimo. La Francia ha campioni fortissimi, vederli da vicino è veramente qualcosa di impressionante. Hanno tutte le carte in regola per vincere il Mondiale. Mercato? Adesso penso soltanto alla Nazionale. Mi trovo meglio a sinistra e devo migliorare a destra"