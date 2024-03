Italia, corsa a Euro 2024: i 23 convocati di Spalletti, chi sale e chi scende

Federico Albrizio

L'Italia si prepara a difendere il titolo di Campione d'Europa. Manca sempre meno a giugno e all'inizio di EURO 2024, anche la tournée negli Stati Uniti è andata in archivio e c'è grande curiosità per scoprire quali saranno le scelte definitive del ct Luciano Spalletti.



Tre anni dopo il successo di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra, gli Azzurri voleranno in Germania e Spalletti potrà contare su 23 giocatori per provare a conquistare il primo titolo alla guida della Nazionale.



LE REGOLE PER I CONVOCATI: COSA SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNI - Convocati in 23 e non in 26, tre soluzioni in meno rispetto a EURO 2020. La UEFA infatti ha deciso di tornare alle regole canoniche, abbandonato la deroga concessa nel 2021 per la difficile situazione Covid che tormentava l'Europa e il mondo.



Accanto ai 23 convocati ci sarà comunque una lista di riserve per eventuali infortuni che potranno arrivare dopo la convocazione. Cosa dice il regolamento UEFA in merito? otrà essere sostituito solamente se sia il medico della squadra che un medico della Commissione Medica UEFA confermano che l'infortunio o la malattia è sufficientemente grave da impedire loro di prendere parte alla fase finale.



L'articolo 48 UEFA evidenzia di come i giocatori potranno eventualmente essere sostituiti: "i giocatori e i portieri possono essere sostituiti prima della prima partita della loro squadra nella fase finale, i portieri possono anche essere sostituiti prima della partita successiva durante la fase finale".



QUANDO ARRIVA LA LISTA - L'Italia annuncerà i convocati entro il 7 giugno, data in cui scade per ogni nazionale il termine per presentare il proprio roster per EURO 2024. Il 15 giugno inizierà il cammino degli Azzurri all'Europeo, contro l'Albania. Prima, però, ci sono altre tappe: a fine maggio l'ultimo raduno, il 4 giugno l'amichevole a Bologna contro la Turchia e il 9 giugno, all'indomani della partenza per la Germania, il test a Empoli contro la Bosnia.



LE PAROLE DI SPALLETTI - La lista dei 23 convocati è ancora da comporre, ma le due amichevoli vinte contro Venezuela ed Ecuador negli USA hanno già indirizzato le scelte di Spalletti. La conferma l'ha data lo stesso ct azzurro in conferenza stampa dopo l'Ecuador: "Noi si torna con la consapevolezza che molti di questi giocatori faranno parte della convocazione finale. Abbiamo lasciato a casa qualcuno che potrebbe essere dentro, qualcuno che ha giocato l'Under 21". Il riferimento per l'ultima parte può andare a Giovanni Fabbian, ma soprattutto a Riccardo Calafiori, difensore duttile e rivelazione con il Bologna.



Tra giocatori certi di un posto, sorprese ed esclusioni eccellenti, analizziamo la situazione dei possibili convocati azzurri alla luce della tournée negli Stati Uniti.