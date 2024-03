Italia-Ecuador LIVE, le formazioni ufficiali: due debutti, Pellegrini e Zaniolo con Raspadori. C'è Caicedo

IL TABELLINO



Italia-Ecuador





MARCATORI







LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. Ct. SpallettI



ECUADOR (4-4-2): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho, Estupinan; Caicedo, Plata, Preciado, Franco; Sarmiento, Minda. Ct. Sanchez Bas







ARBITRO: John Freeman (Stati Uniti)





AMMONITI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI









L'Italia di Luciano Spalletti torna in campo per la seconda amichevole negli Stati Uniti: dopo aver battuto 2-1 il Venezuela giovedì al Chase Stadium di Fort Lauderdale con doppietta di Retegui, la Nazionale azzurra gioca contro l'Ecuador di Felix Sanchez Bas, una delle squadre emergenti del Sudamerica, questa sera alle 21, alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey.

Poi a giugno ci saranno gli ultimi due test prima dell'Europeo: il 4 con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli.

A Euro 2024 in Germania l'Italia debutta il 15 giugno contro l'Albania, poi gioca il 20 con la Spagna e il 24 con la Croazia. Spalletti ne cambia 11 rispetto al Venezuela: con Donnarumma in panchina, è Barella il capitano. Debutto azzurro per l'esterno ex Inter, ora al Toro, Raoul Bellanova, e per il portiete del Tottenham, Guglielmo Vicario.