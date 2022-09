Bryan Cristante, centrocampista dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria sull'Ungheria in Nations League: "Anche prima di San Siro potevamo giocarci il primo posto, tante volte passa il messaggio che si vuole. Siamo stati bravi a prenderci queste due partite, ora andiamo a giocarci le finali".



GRUPPO CONDIVIDE IDEE, GIOCO E VALORI MORALI DI MANCINI - "Sì, la delusione è grande e la sappiamo tutti. I primi delusi siamo noi, purtroppo non ci possiamo fare nulla: l'unica cosa che si poteva fare era vincere queste partite. Se non ci crediamo noi, sicuramente le cose non andranno bene. Siamo forti, l'abbiamo dimostrato e possiamo fare belle cose".



TUTTI AMANO ABBASTANZA LA NAZIONALE? - "Sì, penso che chi viene qui dà sempre il massimo. Le stagioni sono lunghe, ci sono tantissime partite e ce ne sono sempre di più, poi magari passano messaggi sbagliati per varie situazioni, ma io quando vedo un giocatore venire posso dire che li vedo dare tutti il 100%".