Roberto Mancini è chiamato a rifare l'Italia. Due anni dopo la vittoria dell'Europeo, la riconoscenza deve finire. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale è orientato a mettere da parte tre colonne degli Azzurri, una per reparto: Leonardo Bonucci in difesa, Jorginho a centrocampo e Ciro Immobile in attacco.



LE NOVITA' - In rampa di lancio ci sono Scalvini, Tonali e Retegui o Raspadori. Questi ultimi due sono pronti a partire nella formazione titolare già domani pomeriggio nella finale per il terzo posto in Nations League contro i padroni di casa dell'Olanda.