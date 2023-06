SPAGNA-ITALIA 2-1compie un vero e proprio miracolo su Merino, sbarrandogli la porta da un metro, poi esce male sull'occasione di Rodri. Non può nulla sulle due reti spagnole.prova il gol olimpico con una botta da fuori, in generale è sempre in anticipo sugli avanti spagnoli, ma si addormenta nel finale tenendo in gioco Joselu, assieme ai suo compagni di reparto, dopo uno sfortunato rimpallo con Cristante.pronti via e combina il classico pasticcio di chi spesso gioca con troppa sicumera, spalancando la via del gol a Pino e facendo imbufalire Mancini. Poi pian piano si riprende, arginando Morata, ma viene comunque sostituito a fine primo tempo. Forse è il momento di dire basta. (dal 46'confuso all'inizio, regala un'occasione alla Spagna, poi entra in partita e la conduce con la solita tranquillità)limita Morata, impedendogli di giocare spalle alla porta, e in generale conferma le buone prestazioni offerte con la maglia dell'Inter, prima della dormita finale.spinta quasi costante sulla destra, il fisico lo aiuta e la stagione da urlo con il Napoli pure. E' diventato davvero un terzino europeo, complimenti a Spalletti.di lotta e di governo, è dappertutto. Contiene e si inserisce, firmando anche un bel gol poi annullato per fuorigioco su splendido assist di Jorginho e sfiorando il vantaggio nel secondo tempo con un bel tap in su cross di Dimarco. (dal 75': stagione no col PSG, confermata anche in Azzurro, dato che non riesce a imporre i suoi ritmi e spesso è nervoso)quando ha questa voglia e questa lena, è immarcabile. Padrone del centrocampo, illumina la scena e detta i tempi di gioco, mettendo Frattesi davanti alla porta (dal 60': si vede poco, se non nello sfortunato rimpallo che porta alla rete di Joselu).è lo stesso dell'Inter in Champions, trottolino inarrestabile e velenoso in zona gol. Sfiora il vantaggio nel primo tempo, poi cala alla distanza.non è ancora tornato quello dell'Europeo, la spinta c'è ma non è costante e si vede la mancanza di gamba nell'allungo, il suo miglior pregio (dal 46': entra e inizia a dipingere traiettorie velenose, pericolosissime per i difensori spagnoli, poi esaurisce la spinta).si muove e propone molto, conquista il rigore per il fallo di mano di Le Normand e in generale mette in mostra una forma fisica invidiabile. Ma non crea granché.torna al gol in azzurro dopo quasi due anni, seppur su rigore, per il resto lotta molto, rimediando anche un'ammonizione, ma si vede poco in zona gol. (dal 60'non entra in partita e si vede davvero poco, in stile Siviglia con la maglia della Juve)la sua Italia costruisce e prova a giocare e ripartire in faccia ai maestri del gioco, anche se ogni tanto è un po' superficiale e confusionaria. Se riesce a recuperare il materiale tecnico adatto, può toglierci altre soddisfazioni, ma deve ritrovare le convinzioni dell'Europeo.