. Ora, però, come dice, ct di unache si è qualificata all'ultimo, inizia Euro 2020. E l'Italia lo sa benissimo. Prima gli ottavi contro l', capace di passare come seconda nel proprio girone. Poi, qualora si passasse il turno,verso l'atto finale.Se l'Italia dovesse avere la meglio sue compagni, ai quarti ci sarebbe una tra. Il che vorrebbe dire la generazione d'oro dei Diavoli Rossi, conin modalità fenomeni, più, Tielemans e soci da una parte, Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Pepe e gli altri dall'altra. Insomma, il meglio che c'è in Europa. Fino alla semifinale. Perché lì, dovesse l'Italia arrivare fino al penultimo atto, ecco che ci sarebbe una tra Francia-Svizzera e Spagna-Croazia.Il che vuol dire quella che a detta di tutti è la squadra da battere di questo torneo, il dream team, ladi, la grande favorita, i campioni deldi, che non hanno ancora mostrato il meglio di sé in questa prima parte. In alternativa, la Croazia vice campione del mondo, a fine ciclo, e la Spagna che oggi ha fatto vedere di cosa può essere capacedice Luis Enrique.