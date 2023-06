Gianluigi Donnarumma è a dir poco amaro dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League. "È stata una partita dalle due facce, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo - l'analisi dell'ex Milan -. Siamo arrabbiati anche se i loro gol nascono da un po’ di sfortuna. La ripresa è stata brutta, serve lavorare".



"A pesare è il brutto secondo tempo: non abbiamo avuto lucidità, c’è stata paura - ha ammesso il portiere -. Abbiamo smesso di giocare a calcio. Il mister invece ci chiede di divertirci. Le nostre vittorie sono sempre state frutto di un bel gioco. Il demerito della sconfitta è solo nostro. C'è da ritrovare una nuova mentalità per tornare a divertirci. Serve mentalità, il modulo conta poco. Per giocare da dietro serve coraggio".