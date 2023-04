La polemica più o meno sensata sugli oriundi in Nazionale non accenerà a placarsi, ma il ct dell'Italia Roberto Mancini proseguirà per la sua strada senza se e senza ma e nella prossima tornata di convocazioni tornerà un altro dei ragazzi "naturalizzati" che contro Inghilterra e Malta non ha potuto essere a disposizione del ct per infortunio. Si tratta dell'ex difensore della Lazio, oggi al Betis Siviglia, Luiz Felipe che è infatti tenuto in forte considerazione da Mancini che è alle prese con la difficile gestione del dopo Chiellini-Bonucci e oltre che in attacco, anche in difesa ha bisogno di ritrovare elementi affidabili.



Ne aveva bisogno anche la formazione spagnola allenata da Manuel Pellegrini che, per colpa di un infortunio, non ha potuto schierarlo contro Villarreal e Maiorca e che, su di lui punta come leader dell'intera retroguardia. I biancoverdi sono infatti ancora in piena corsa per un posto Champions e le sue prestazioni torneranno ad essere fondamentali per confermarsi, dopo le tre big del campionato, una delle difese meno battute del torneo.