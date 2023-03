Mateo Retegui segna all'esordio con l'Italia, ma gli Azzurri cadono comunque contro l'Inghilterra al Maradona nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2024. Al termine dell'incontro, l'attaccante del Tigre ha parlato alla Rai: "Sono triste per la sconfitta, ma molto felice per l'esordio. Sono molto orgoglioso di rappresentare questo Paese, era quello che volevo. Dobbiamo continuare così e lavorare".



L'IMPATTO CON I COMPAGNI - "Mi hanno trattato tutti bene e accolto con affetto. Sono felice di essere qui, ma serve tempo per conoscersi".



IL GOL - "L'ho cercato per tutto il primo tempo e l'ho trovato nella ripresa, ma conta più il risultato di squadra".