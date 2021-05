Il difensore della Roma, Gianluca Mancini non ha vinto il duello interno con Toloi, che Roberto Mancini ha voluto vedere anche da terzino: forse un indizio. Tra Pessina, assai migliore da incursore (con due gol) che da secondo regista alla Verratti, e Cristante regista alla Jorginho, il responso tecnico è legato a quello medico su Sensi: essendo in bilico, potrebbe sdoganarli entrambi.



Tra gli altri si sono guadagnati considerazione per il futuro il difensore debuttante Ferrari, in gol su regalo del portiere, e il dinamico Castrovilli. Sempre secondo La Repubblica, considerazione in extremis prova a guadagnarsela Politano: con la sua doppietta in un solo tempo ha sorpassato lo spento Grifo tra gli speranzosi dell’ultima ora.