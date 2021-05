Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha dichiarato dopo la vittoria per 7-0 in amichevole con San Marino: "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, siamo stati più aggressivi e veloci nei passaggi. Qualcuno mi sta mettendo in difficoltà, ci sono ancora un paio di dubbi che avevamo già prima di questa partita. Non è facile scegliere tra una coppia di calciatori bravissimi".



"Bernardeschi con noi ha sempre fatto bene, è uno dei ragazzi che ci ha aiutato a qualificarci ed è una certezza. Kean ha preso una botta subito, ma resta un giocatore importante con enormi margini di miglioramento. Raspadori? Ha fatto bene al Sassuolo, abbiamo mantenuto la promessa di lasciarlo all'Under 21 per la partita contro il Portogallo e poi vedremo".