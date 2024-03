Italia-Ecuador, è polemica per i maxi prezzi dei biglietti: quanto costa assistere alla gara, tutte le cifre

Non meno di 150 dollari, 250 di media fino ad arrivare a quasi 500. Questo quanto si arriva a spendere per assistere a Italia-Ecuador, ultima delle due amichevoli programmate per gli azzurri nella tournée in America di avvicinamento agli Europei 2024 da disputare in estate in Germania.



CHE PREZZI! - La gara si giocherà domenica 24 marzo, alle ore 21 italiane, alla Red Bull Arena di Harrison, New Jersey, ma a far discutere sono i prezzi che stanno toccando le stelle. Non ci sono posti che costino meno di centocinquanta dollari (167 risulta quello più economico, come si legge su Reddit, popolare social network dove i tifosi che erano intenzionati ad assistere al match si stanno lamentando dei costi necessari per farlo). La maggior parte dei biglietti vanno dai 250 ai 350 dollari, alcuni, quelli più pregiati, sfiorano i 500.