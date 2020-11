Italia-Estonia (calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Rai Uno) è un'amichevole tra nazionali. Si gioca allo stadio Franchi di Firenze. In panchina, al posto di Mancini alle prese con il Covid, va Evani. Stasera spazio agli esperimenti in vista delle prossime due partite di Nations League contro Polonia (domenica 15 novembre) e Bosnia (mercoledì 18 novembre).



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson Palmieri; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. CT: Evani.

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. CT: Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia).