Tocca a lui infatti, in assenza del ct Roberto Mancini - fermato dal Covid -A Firenze, l'occasione per testare i giocatori sin qui meno utilizzati e che possono rappresentare delle alternative credibili ai titolari in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Bosnia e Polonia e dell'Europeo dell'estate 2021.Due terzi dei nove gol in quella sequenza sono arrivati in una sola partita, e ci sono solo tre gol (totali) in quattro partite, nessuno dei quali è arrivato nella stessa partita.; gli uomini di Roberto Mancini non hanno subìto più di un gol da giugno 2018 — una sequenza di 22 partite. Ha anche mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove partite.In trasferta, l'Estonia è senza gol da cinque trasferte. Inoltre, nelle ultime due trasferte giocate contro nazionali che sono classificate nelle prime 15 posizioni dalla FIFA, ha perso in entrambi i tempi ed ha subìto almeno 5 gol (0 GF, 13 GS).Giocatori da tenere d'occhio: l'italianosi sta godendo la vita a Parigi dopo cinque gol nelle ultime sue cinque presenze con il PSG. Quattro di questi gol sono arrivati in due distinte doppiette.L'attaccante dell'Estoniaha segnato tre gol nelle due ultime presenze con la sua nazionale, con due di questi gol arrivati nel primo tempo.Statistica in evidenza: l'Italia ha segnato almeno un gol negli ultimi 30 minuti di gioco in sette delle ultime otto partite casalinghe.ITALIA: Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani.ESTONIA: Meerits, Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller; Marin; Sappinen. All. Voolaid.​ore 20.45, amichevole