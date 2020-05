Oggi la Sampdoria torna al Mugnaini, per un tentativo di ripresa post Coronavirus. Il centro sportivo nei giorni scorsi è stato profondamente sanificato, anche usando il periossido ​di idrogeno tra giovedì e venerdì. Da oggi Bogliasco è nuovamente operativa, anche negli uffici e negli spogliatoi.



A proposito di spogliatoi, è particolarmente curioso il metodo scelto dalla Sampdoria e condiviso da Ranieri per assegnare i tre spogliatoi approntati nella struttura. Il gruppo è stato diviso in tre parti: Italia, Europa (con l'aggiunta del portiere Seculin), e Resto del Mondo, a cui sono stati aggregati i portieri Raspa e Falcone. Secondo Il Secolo XIX la Samp ha scelto anche i tre capitani, ossia Quagliarella, Ekdal e Barreto.



Questa mattina con un sorteggio i tre gruppi verranno abbinati ai vari spogliatoi, a cui si aggregheranno anche i membri dello staff. I giocatori poi potranno decidere se farsi la doccia al centro sportivo oppure a casa.