L'Italia batte la Polonia e si avvicina alle Final Four di Nations League. Al termine del match, Alberico Evani commenta a Rai Sport: "E' la nostra cultura, nei momenti di difficoltà noi italiani ci uniamo ancora di più ed è quello che ho chiesto ai ragazzi prima della gara. Sono straordinari. 27 passaggi sul secondo gol? Sono quei principi di gioco nella fase offensiva su cui Mancini lavora da due anni. In allenamento li proviamo, alla fine ti premiano. Mancini soddisfatto? L'avevo sentito nell'intervallo, era molto contento, ci ha detto che avremmo meritato qualche gol in più. Dobbiamo essere più concreti davanti, ma lo sviluppo del gioco è stato buono. Giovani giocano come veterani? Tantissimi giocatori bravi, poi questi giovani stanno crescendo e giocano come veterani. Bosnia per passare il turno? Noi pensiamo una partita alla volta: questa era da vincere, ora recuperiamo energie".