L'Italia ha convocato Nicolò Fagioli per le amichevoli con Albania e Austria e il centrocampista della Juventus racconta a Vivo Azzurro le emozioni per la chiamata del ct Mancini. Quasi 'persa': "La convocazione? Non me ne ero nemmeno accorto perché dormivo, avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Poi mi sono arrivati i messaggi. Non me l’aspettavo, ero felice e lo era anche la mia famiglia, è stata una bella soddisfazione. Siamo arrivati alle 12, ci siamo conosciuti e poi siamo scesi in campo per una mezz'ora. E' stato molto emozionante, ci godiamo questo momento. Quando giochi a calcio lavori sempre per la Nazionale, anche se quando sei piccolo non te l’aspetti".



RUOLO - "Prima ero trequartista, poi mi hanno spostato più dietro viste le mie caratteristiche. Ancora non ho deciso dove mi trovo meglio".



IDOLI - "Del Piero ovviamente, lo è stato fin da quando ero piccolo e il gol in semifinale al Mondiale rimarrà sempre. Mi ha fatto i complimenti per il gol o belle giocate. Mi ispiro a lui e a Dybala, mi piacciono i giocatori più talentuosi".