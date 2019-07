Milena Bertolini ha parlato a Sky Sport dell'esperienza al Mondiale della Nazionale azzurra: ''Il messaggio del presidente Mattarella è forte, ed è anche quello che gli abbiamo chiesto in quanto rappresentante degli organi costituzionali. L'aspetto di dare opportunità a queste ragazze, le stesse che hanno all'estero, di avere le stesse occasioni per crescere. Venire qui anche senza vincere significa aver lasciato un messaggio importante. Ripartiamo da questo. In questo mese si è accelerato tutto quello che speravamo succedesse, da tanti anni. Un mese fondamentale, che ha accorciato il gap che ci separa dalle altre nazioni. Siamo stati piacevolmente impreparate, ora però non disperdiamo tutto questo. Il primo punto è progettare e programmare verso i prossimi quattro anni, così che il numero delle tesserate passino magari da 23mila a 100mila e si abbia il professionismo''.