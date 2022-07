Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha presentato in conferenza stampa l'esordio all'Europeo di domani contro la Francia: "Alle ragazze chiederò di scendere in campo con coraggio e voglia di sacrificarsi. Il cammino nel Mondiale francese ci ha sicuramente arricchito, però adesso dobbiamo voltare pagina e pensare al presente, portandoci dietro il bagaglio di esperienza che abbiamo maturato in questi anni".



Sul divario tecnico tra le due squadre: "In Italia stiamo pagando lo scotto di quindici anni di mancata programmazione, che ci hanno costretto a rincorrere le altre Nazionali. Questa distanza l’abbiamo colmata attraverso l’organizzazione tattica e le relazioni che ci sono all’interno del gruppo, che hanno permesso alle mie giocatrici di andare oltre le loro capacità tecniche e fisiche. Abbiamo una grande conoscenza del gioco, da noi è un fatto culturale che ci avvantaggia rispetto alle nazioni dove il calcio è vissuto in maniera diversa".