Il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio al Mondiale delle Azzurre contro l'Argentina, all'Eden Park di Auckland alle 8 ora italiana. "Mi aspetto una partita molto complicata, perché l’Argentina ha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. L’importante sarà l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità".



Sullo stato di forma della squadra: "Negli ultimi allenamenti abbiamo trovato alcuni accorgimenti per affrontare e mettere in difficoltà le nostre avversarie. Dovremo essere pragmatiche ed essenziali, cercando di fare sempre la cosa migliore e la cosa più semplice, soprattutto sotto porta. L’aspetto emotivo incide molto in queste partite ed è quindi meglio giocare con semplicità".



Sull'importanza di questo Mondiale per tutto il movimento italiano, Bertolini si è espressa così: "Questo torneo deve dare continuità al nostro processo di crescita. È un percorso intrapreso nel 2019, il nostro è un movimento ancora giovane ed è importante fare bene per avvicinare sempre più gente al calcio femminile".