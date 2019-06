Barbara, attaccante della Juventus femminile e della Nazionale, tra le grandi protagonista delche vede le Azzurre qualificate ai quarti di finali, dove affronteranno l'Olanda, parla dopo la vittoria sulla Cina: "Sempre più forti, noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina. Siamo tra le otto migliori al mondo e non molliamo niente" le sue parole affidate a Instagram.