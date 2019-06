Barbara Bonansea, attaccante della Juventus e della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall'esordio mondiale contro l'Australia: "Per ora siamo tutte tranquille, magari sentiremo la tensione quando arriveremo allo stadio. Spero che sia una tensione positiva e che si trasformi in qualcosa di bello. L’Australia è una bella squadra, tosta, ma ho la sensazione che possiamo fare bene. Diciamo che non mi spaventano".



SULL'OBIETTIVO - "Io voglio vincere. Non è scritto che debbano vincere per forza la Francia o gli Stati Uniti. Nei prossimi giorni oltre a noi giocheranno la Nazionale Maggiore e l’Under 21, oggi tocca all’Under 20: noi faremo il tifo per loro, così come sono sicura che loro tiferanno per noi. La Federazione ci ha fatto sentire parte integrante di tutto questo azzurro".