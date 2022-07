Il capitano dell'Italia femminile Sara Gama ha preso la parola in conferenza stampa in vista del debutto contro la Francia nell'Europeo: "Cominciamo a sentire la giusta tensione ma continuiamo, come abbiamo fatto durante tutto il ritiro, ad allenarci e a giocare col sorriso. Siamo felici di essere qui, vogliamo divertirci, dare il massimo e goderci ogni istante di questa avventura. Siamo ansiose di fare il nostro debutto, è competizione dove troveremo avversarie di primissima fascia, ma noi stiamo crescendo rapidamente come movimento e c’è grande voglia di mettere in campo quello che abbiamo provato in queste settimane".