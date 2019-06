Alla vigilia del quarto di finale del Mondiale femminile tra Olanda e Italia in programma domani alle 15, il capitano delle azzurre Sara Gama ha parlato in conferenza: "L'Olanda ha grandi attaccanti, sono veloci sulle fasce e hanno Martens che starà sicuramente bene per domani. Noi dobbiamo fare le cose che sappiamo pensando solo a noi stesse".



IL CLIMA - Sul problema caldo: "E' una cosa che vale per tutti. Pensando in positivo, Montpellier è più calda di Valenciennes. Il timore c'è tutto svanisca un po' esiste. Il Mondiale è una grande vetrina per noi, non ci aspettavamo di avere tutta questa attenzione. Facendo così bene, abbiamo dato una grande spinta verso il professionismo, un qualcosa in cui noi crediamo molto".