L'Italia Femminile si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali dopo due vittorie nelle prime due partite della fase a gironi. A fine partita l'autrice della tripletta contro la Giamaica Cristiana Girelli ha dedicato la qualificazione alla compagna di squadra Salvai: "Ciao Ceci (presente in studio a Sky Sport ndr) sai che questa qualificazione è anche per te. E' un sogno ma rimaniamo con i piedi per terra. C'è ancora tanto da fare. E' stata una vittoria importante. Tutti sapevano della forza della Giamaica ma nonostante questo abbiamo dimostrato un gran carattere. Dopo la partita con l'Australia sarebbe stato facile scivolare. Noi ci siamo".