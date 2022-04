L'Italia Femminile batte per 1-0 la Svizzera con gol dell'attaccante della Juventus Cristiana Girelli e la scavalca in testa al girone di qualificazione ai Mondiali 2023: ora la qualificazione, a due gare dalla fine, appare vicinissima, dato che le prossime avversarie, Moldavia e Romania, non sono affatto proibitive.