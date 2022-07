Manuela Giugliano, centrocampista dell'Italia Femminile, ha parlato a Sky prima della gara col Belgio agli Europei:



“Questa partita è importante. È da dentro e fuori e la concentrazione come è ovvio c’è, dobbiamo entrare il nostro valore e dobbiamo dimostrare chi siamo, ma conosco questo gruppo e sono sicuro che sarà così. La voglia è tanta, quando si parte in panchina non si è mai felici, ma l’obiettivo di squadra è passare il turno e divertire i tifosi. Ho lavorato per convincere la ct a farmi giocare e stasera in campo voglio dimostrare di poter dare una mano alla squadra. Devo essere più determinata in fase difensiva, di andare a prendere la palla in alto e poi cercare di sfruttare la mia fantasia per innescare le mie compagne davanti".