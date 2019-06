Alia Guagni, difensore della Fiorentina, ha dichiarato dal ritiro dell'Italia femminile al Mondiale in Francia: "Contro l'Australia abbiamo vinto una partita bellissima e siamo molto contente. Venerdì non sarà facile con la Giamaica, una squadra molto preparata sotto il profilo atletico, corrono davvero tanto e ci daranno del filo da torcere. Non siamo abituate a tutto questo clamore, a fare interviste e conferenze stampa ogni giorno. E' bello perché ti fa capire che il movimento sta crescendo, ma non dobbiamo mai perdere di vista ciò che più conta: il rettangolo di gioco. Era un sogno poter raggiungere questi obiettivi e stiamo realizzando quel sogno. I miei genitori? Mi hanno seguita anche qui, mi seguono ovunque e venerdì tiferanno per noi".