Martedì 25 giugno da cerchiare in rosso sul calendario: alle 18 è in programma l'ottavo di finale del Mondiale femminile tra l'Italia di Milena Bertolini e la Cina. Due vittorie su tre per le Azzurre nella fase a gironi e qualificazione agli ottavi conquistata grazie al primo posto nel gruppo con Australia, Giamaica e Brasile.



I PRECEDENTI - La Cina ha superato la fase a gironi come una delle migliori terze, grazie alla vittoria col Sudafrica e il pareggio contro la Spagna dopo il ko al debutto contro la Germania. I numeri sorridono alle Azzurre, che su sette precedenti contro la Cina hanno vinto tre volte; due vittorie asiatiche e due pareggi. Non è andata benissimo l'ultima volta, con l'Italia ko per 0-2 in amichevole. La vittoria manca dal 2008, quando abbiamo vinto 2-0 nel girone dell'Algarve Cup. Undici anni dopo l'Italia ci riprova, eliminare la Cina per continuare a sognare.