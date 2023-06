Milena Bertolini non ci sta e ribatte alle parole di Sara Gama, esclusa eccellente dal pre-ritiro di preparazione del Mondiale in Nuova Zelanda e Australia che prende il via il prossimo 24 luglio. Dalla sede del ritiro di Brunico, la ct azzurra ha spiegato i motivi della sua scelta: "Sono io a farvi una domanda, prima delle vostre: pensate che una scelta del genere l’abbia fatta a cuor leggero? È mio dovere e responsabilità provare a prendere le decisioni migliori: l’esclusione di Sara è una scelta prevalentemente di carattere tecnico, tattico e fisico. Stanno crescendo tante giovani, per l’idea di calcio che voglio portare al Mondiale credo ci siano in questo momento giocatrici più avanti di lei".



Sui tempi e le modalità della decisione, contestati dalla giocatrice della Juventus: "Non c’è un tempo giusto per una decisione così complicata anche dal punto di vista personale, vista pure la mia storia con le giocatrici. Ho telefonato a Sara quando ho sciolto tutti i dubbi. Nelle compagne di squadra è comprensibile ci sia dispiacere, vedo però anche grande entusiasmo nel lavoro quotidiano". E Bertolini sembra chiudere pure all'ipotesi di una convocazione di Gama in altra veste, d'accordo con la FIGC: "È un argomento che riguarda scelte dirigenziali, non posso dare una risposta".