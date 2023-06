Un gioiello per brillare ancora più forte. Un anello al dito, come a celebrare il suo matrimonio col talento. Il capitano del Milan femminile e pilastro dell'Italia Valentina Bergamaschi ha un anello dedicato a lei.. L'anello custom Chevalier raffigura un cervo, animale che incarna al meglio i valori di libertà e forza inarrestabile.- Come il cervo tra i boschi, Valentina in campo è determinata e combattiva. E' sempre l'ultima a mollare, e oggi èLibera, decisa e instancabile sognatrice: voleva la maglia azzurra e se l'è presa; voleva arrivare al top e l'ha fatto. La Bergamaschi incarna perfettamente lo spirito di Nove25, porta avanti la sua passione attraverso la quale esprime l'essenza di una sportiva professionista.. E' successo davvero. Detto, fatto. Determinazione, voglia di non mollare mai e un pallone sotto braccio. Ogni volta come fosse il primo che le hanno regalato i genitori. La Bergamaschi brilla, e non solo per qell'anello al dito.