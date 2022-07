L'Italia perde con il Belgio e viene eliminata ai gironi degli Europei femminili. Elena Linari commenta a Rai Sport al termine della partita: "C'è tanto rammarico, siamo dispiaciute per questa uscita dal girone, nessuno se lo aspettava. C'erano tante aspettative, forse anche troppe. Si è visto ancora un gap che l'Italia deve colmare con la Francia: spiace per il pari con l'Islanda, oggi non meritavamo il ko ma è arrivato. Ci prendiamo l'esclusione e da settembre ripartiamo più forti di prima".