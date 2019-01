Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato a pochi minuti dalla partita contro il Chievo Verona ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Sto bene, mi sto riprendendo molto bene. Sono passati quattro mesi, ci vuole ancora un po' di tempo per arrivare bene. Ho una forte motivazione ogni giorno, l'obiettivo è esserci per il Mondiale. Per arrivarci devo prima rientrare con la Juve e fare il meglio possibile. Come sta la Juve? Penso bene, spero bene. Abbiamo finito il 2018 alla grande, riprendiamo da oggi e sono sicura che faranno il massimo. Milan insegue? Sarà così fino alla fine, ci siamo noi e la Fiorentina per lo scudetto. Modello? Cerco di essere me stessa, è gratificante sapere che siamo seguite, ma soprattutto che possiamo essere un modello per loro".