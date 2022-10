C'era grande attesa per sapere quali fossero le avversarie dell'Italia femminile nella fase a gironi nel Mondiale in programma il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. A rappresentare le azzurre nel sorteggio, svolto a Auckland la ct Milena Bertolini, che ha guidato la squadra alla seconda partecipazione consecutiva dopo quella del 2019, conclusa ai quarti di finale.



LE AVVERSARIE - L'Italia è partita dalla seconda fascia ed è stata sorteggiata con Svezia (urna 1), Argentina (urna 3) e Sudafrica (urna 4) nel girone G. Le gare si disputeranno negli impianti di Wellington, Auckland e Dunedin fra il 23 luglio al 2 agosto 2023. Di seguito tutti i gironi sorteggiati.



GRUPPO A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera



GRUPPO B: Australia, Repubblica d'Irlanda, Nigeria, Canada



GRUPPO C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone



GRUPPO D: Inghilterra, Vincente playoff B, Danimarca, Cina



GRUPPO E: USA, Vietnam, Olanda, Vincente playoff A



GRUPPO F: Francia, Giamaica, Brasile, Vincente playoff C



GRUPPO G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina



GRUPPO H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud