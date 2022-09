Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match tra l'Italia e l'Ungheria: "Sicuramente sarà una partita difficile. Giochiamo davanti a 60mila persone, saranno motivati ma anche noi che vogliamo chiudere il girone al primo posto. Faremo di tutto per vincere".



MOMENTO POSITIVO - "Sensazioni positive. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo riproporla anche oggi. Aggressivi e compatti: saranno queste le caratteristiche della partita".



EMOZIONI - "Grandissime. Per me è un privilegio come deve esserlo per tutti. Quello che dice il mister è giusto".